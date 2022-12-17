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الدبيبة: ممارسات مخابراتية سابقة جعلت ليبيا حاضنة للإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 01:39 مساء
الدبيبة: ممارسات مخابراتية سابقة جعلت ليبيا حاضنة للإرهاب
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يتحدث خلال احتفال الذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص المقامة في مصراتة، 17 ديسمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن «سيادة ليبيا الحقيقية في إدانة الإرهاب»، مشيرًا إلى «ممارسات مخابراتية سابقة ورّطت ليبيا وجعلتها حاضنة للإرهاب»، في إشارة جديدة إلى موقف حكومته من واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتورطه المزعوم بقضية «لوكربي».

وأضاف في كلمة خلال احتفال الذكرى السادسة لعملية البنيان المرصوص في مصراتة، أن «الذين يساندون الإرهاب بعاطفة دينية أو سياسية عليهم أن يراجعوا أنفسهم»، مشيرًا إلى «إدانة حكومته للإرهاب مهما كان مصدره في الداخل والخارج، وأن هذا الموقف لا يتلون بفتوى دينية أو سياسية».

ويوم الخميس الماضي، قال الدبيبة في كلمة مسجلة، إن «مصلحة الشعب الليبي تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب»، مردفًا أن أبوعجيلة «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 روحًا بريئة في عملية واحدة ولم يبال وهو يصنع المفخخات ويدسّها بيد قوية بين أمتعة الركاب».

موجة إدانات لتسليم أبوعجيلة مسعود
ولاقت واقعة تسليم أبوعجيلة مسعود موجة من الإدانة عبر عنها عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ومدونون ليبيون على صفحات التواصل الاجتماعي، من بينها بيان مشترك صادر عن 120 شخصية عامة تمثل المجتمع المدني، أدانوا خلاله خطف المواطن أبوعجيلة المريمي واحتجازه في الولايات المتحدة الأميركية «بمساعدة أطراف ليبية» وعرضه على القضاء الأميركي.

ونظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية في العاصمة طرابلس، ظهر الجمعة، تنديدًا بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتورطه المزعوم بقضية «لوكربي»، ورفع المشاركون في الوقفة شعارات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية، وفق تسجيل مصور تداولته صفحات تواصل اجتماعي ليبية، أن من بين المشاركين أقاربًا للمواطن الليبي أبوعجيلة.

- ذا غارديان: مفاوضات تسليم أبوعجيلة لأميركا بدأها مسؤولون ليبيون مع إدارة ترامب
- «ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا
- أسرة أبوعجيلة مسعود تتقدم بشكوى للنائب العام ضد خطفه وتسليمه للولايات المتحدة
- مجلس الدولة يحمل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تسليم مسعود أبوعجيلة للولايات المتحدة
- رئاسة مجلس النواب تطلب تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط بـ«خطف» أبوعجيلة مسعود
- البيت الأبيض: أبوعجيلة محتجز بشكل قانوني في الولايات المتحدة

وعقب تسليمه للولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع، مثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأميركي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة «رويترز».

ويأتي مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة «بان أميركان» رقم 103 فوق مدينة «لوكربي» الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

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