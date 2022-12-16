  • Alwasat News
Atwasat

مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 12:11 صباحا
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ليبيا
المُقَرِّرة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ريم السالم (أرشيفية: الإنرتنت)
alwasat radio

بدأت المُقَرِّرة الأممية الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ريم السالم، زيارة رسمية إلى ليبيا من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري بدعوة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأفادت هيئة الأمم المتحدة، في بيان الخميس، أن الخبيرة السالم خلال زيارتها ستبحث المُسَبِّبات المنهجية للعنف على أساس النوع الاجتماعي الموجه ضد النساء والفتيات في ليبيا، حين سيكون تركيزها على مواطني ليبيا وعديمي الجنسية واللاجئين وطالبي اللجوء وأيضا النساء والفتيات المهاجرات من خلفيات مُتَعَدِّدة.

وتقف الخبيرة على مدى تطبيق ليبيا التزاماتها الدولية القانونية، المؤسساتية وأطُر السياسات العامة وتقديم الحلول في مسائل العنف ضد النساء والفتيات من قبل الجهات الحكومية والجهات الفاعلة غير الحكومية.

- تكريما لرائدات ليبيات.. ندوة أممية حول حماية المشاركة السياسية للمرأة وإنهاء العنف ضد النساء في ليبيا

لقاءات المقررة الأممية في طرابلس وبنغازي
وبرمجت المقررة الخاصة زيارة طرابلس وبنغازي مع عقد لقاءات مع ممثلي السلطات، ومؤسسات تنفيذ القانون ومسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء العاملات في السياسة وأيضًا النساء والفتيات الناجيات من العنف.

وقبيل زيارتها اعترفت السالم بالوضع الحالي في ليبيا المتسم بالتعقيد، حيث ستسلط الضوء على الواقع مُتعدِّد الأوجه الذي تواجهه النساء والفتيات في البلاد، خاصة الناجيات من العنف على أساس النوع الاجتماعي والعنف المرتبط بالصراع، وللتعبير عن دعمها لهنَّ ولأصحاب المصلحة الذين يحاولون مساعدَتهنَّ.

نتائج الزيارة
ومن المقرر أن تعقد الخبيرة في الأمم المتحدة مؤتمرًا صحفيًا لمشاركة النتائج المبدئية من الزيارة يوم الاثنين المقبل في طرابلس، في حين ستقدم تقريراً شاملاً حول نتائج زيارة ليبيا لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يونيو 2023.

وللإشارة شكل مجلس النواب، منتصف شهر سبتمبر الماضي، لجنة برلمانية لدراسة مشروع قانون يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة، والذي تضمن إدانة لما تتعرض له النساء من عنف مجتمعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»
هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»

هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)

المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني

القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ ...
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا

بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية
مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي

«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيسي يلتقي المنفي في واشنطن
السيسي يلتقي المنفي في واشنطن
الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة الليبية
الدبيبة: أبوعجيلة متهم بتفجير «لوكربي».. وحافظنا على السيادة ...
الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة
الدبيبة: أوفدت فريقا حكوميا للاطلاع على حالة أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة...
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد
وزارة الصحة تعلن موعد صرف المرتبات طبقا للجدول الموحد...
المزيد
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء في ليبيا
مقررة أممية تستطلع في طرابلس وبنغازي مسائل العنف ضد النساء ......
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة ......
السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء انتخابات متزامنة
السيسي يؤكد دعم جهود المجلس الرئاسي لتهيئة المناخ لإجراء ......
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا
فرنسا تدعم التوصل لاتفاق شامل بمشاركة كافة الأطراف في ليبيا...
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة
ظهور شاهد من سويسرا في قضية أبوعجيلة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط