انتشال 3 جثث بنطاق مديرية أمن الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الشاطئ، اليوم الخميس، انتشال 3 جثث مجهولة الهوية في مكانين مختلفين بنطاق المديرية.

وأفاد القسم، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، بتلقيه بلاغين مساء الأربعاء من أحد المواطنين مفادهما العثور علي جثتين مجهولتي الهوية بالقرب من الطريق العام الرابط بين منطقة الشاطئ ومنطقة الشويرف علي بعد مسافة 20 كم شمالًا عن محلة قيرة الشاطئ.

بالإضافة إلى العثور علي جثة مجهولة الهوية بالعراء، ويشتبه بأن عليها آثار إطلاق أعيرة نارية في الرأس بالقرب من الطريق العام الرابط بين منطقة أشكدة ودار براك.

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وأصدر رئيس قسم البحث الجنائي الشاطئ تعليماته لعناصر التحقيق والتحري بالقسم بالخروج إلى مكان الواقعتين، وجلب الجثث بعد إخطار النيابة العامة، والتي أمرت بعرضها على الطبيب الشرعي للتعرف عليها ومعرفة سبب الوفاة.

جانب من انتشال الجثث (فيسبوك)