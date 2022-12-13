هيئة البحث عن المفقودين: التعرف على هوية 8 جثث مجهولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، التعرف على هوية 8 جثث مجهولة عن طريق الحمض النووي «DNA»، ليصل عدد الحالات التي جرى التعرف عليها عن طريق المختبرات التابعة للهيئة إلى 188 حالة.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» مراجعة نتائج التحاليل المتحصل عليها من إدارة المختبرات التابعة لها مع إدارات الرفات وقيد الأهالي والطب الشرعي، منوهة بأنها ستحيل تقارير المطابقة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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جاء الإعلان عن ذلك، عقب اجتماع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي، في وقت سابق اليوم مع اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية «DNA» التي جرى جمعها في أوقات سابقة من الرفاة والجثامين التي جرى انتشالها.