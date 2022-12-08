شاهد في «هذا المساء»: مؤشرات الصفقات السياسية المالية مستمرة بين الفرقاء

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على التطورات السياسية على خلفية مبادرة طرحها المجلس الرئاسي، وسط أنباء عن رفض مجلسي النواب والأعلى للدولة لها، ما يبقي الأزمة على حالتها في حالة انسداد.

في سياق متقارب مع هذه التطورات، يشير البرنامج إلى استمرار مؤشرات الصفقات السياسية المالية بين الفرقاء في ليبيا، على وقع تغيير المواقف والولاءات، والمناكفات السياسية، واتفاقيات غير معلنة، اعتبرها البعض صفقات تستهدف تحقيق مكاسب سياسية.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذه التطورات مع كل من: الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي يوسف البخبخي، المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية هادي شلوف، رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة الدكتور مسعود السلامي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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