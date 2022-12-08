الكبير يبحث مع محافظ مصرف الإمارات المركزي التحديات الاقتصادية العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا، الصديق الكبير، مع محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد بالعمى، التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الوضع العام للبنوك المركزية.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تناول عددا من الملفات المشتركة، حسب بيان المصرف المركزي على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

الكبير يشارك في اجتماع لصندوق النقد العربي

وشارك الكبير في اجتماع أمس في أبوظبي، ضم ممثلين عن صندوق النقد العربي و«لجنة بازل» للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومحافظي البنوك المركزية العربية.

- الكبير يناقش مع جهات مصرفية في أبوظبي قضايا الاستقرار المالي والرقمنة

وناقش الاجتماع، الاستقرار المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي.