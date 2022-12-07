الكبير يناقش مع جهات مصرفية في أبوظبي قضايا الاستقرار المالي والرقمنة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قضايا الاستقرار المالي ورقمنة النظام المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع مع صندوق النقد العربي و«لجنة بازل» للرقابة المصرفية، وبنك التسويات الدولي، ومحافظي البنوك المركزية العربية، بحسب بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش قضايا الاستقرار المالي ومخاطر القطاع المصرفي والمالي، والفرص والتحديات لرقمنة النظام المالي، وذلك خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد اليوم الأربعاء.



جانب من مشاركة الصديق الكبير في الاجتماع، الأربعاء 7 ديسمبر 2022 (المصرف المركزي)