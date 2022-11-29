الدبيبة: مستعد للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه مستعد للتواصل مع الجميع دون استثناء، وتجاوز كل الخلافات، والاستجابة إلى «أي مبادرة لتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الفاعلة وليست السلبية».

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر «معًا نحقق الانتخابات»، المنعقد بإشراف «منظمة الداعمين للانتخابات» في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأضاف: «الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار هنا وهناك من وراء الكواليس.. كما نأمل توسيع دائرة المشاركة لكل الفاعلين في المجتمع الليبي على قاعدة واحدة.. موقفنا واحد وهو دعم الانتخابات.. لا للمراحل الانتقالية.. هذا الدعم الذي يسهم في تحقيق الوحدة لتأمين العملية الانتخابية وتهيئة البلاد لها».

وتابع: «جرب الليبيون حوار الصخيرات الذي أدى إلى تقاسم السلطة التشريعية، وحوار جنيف الذي أفضى إلى تقاسم السلطة التنفيذية.. فأي حوار لا ينهي هذه المراحل غير مقبول، وحوار لا يفضي إلى نقطة نهائية فاشل منذ بدايته، ومصنوع لخداع الشعب الليبي مرة أخرى.. جميع منظمات المجتمع المدني ومؤسساته وكل الفاعلين به والشباب عليهم التفاعل بإيجابية والتعبير عن موقفهم الداعم للانتخابات».