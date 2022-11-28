وزارة الموارد المائية تعلن كميات المياه المتوفرة بـ4 سدود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة كميات المياه في أربعة سدود اليوم الإثنين، وهي: سد وادي المجينيين وسد وادي زارت وسد وادي غان وسد وادي كعام.

وتبلغ السعة التخزينية لسد وادي المجينيين 58 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه المحجوزة مليونين و30 ألفًا و700 متر مكعب، وإجمالي المياه المنسابة لبحيرة السد مليون و473 ألفًا و200 متر مكعب.

مليون و900 ألف متر مكعب مياه منسابة في بحيرة سد وادي زارت

أما السعة التخزينية لسد وادي زارت فبلغت 8 ملايين و600 ألف متر مكعب، والمياه المحجوزة مليون و900 ألف متر مكعب، والمياه المنسابة لبحيرة السد مليون و900 ألف متر مكعب.

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كميات المياه في واديّ غان وكعام

وفي سد وادي غان في غريان، السعة التخزينية للسد 30 مليون متر مكعب، والمياه المحجوزة 7 ملايين و615 ألفًا و15 مترًا مكعبًا، فيما بلغت إجمالي كمية المياه المنسابة لبحيرة السد 5 ملايين و472 ألفًا و18 مترًا مكعبًا.

أما في سد وادي كعام بمدينة الخمس، فتبلغ السعة التخزينية للسد 110 ملايين متر مكعب، والمياه المحجوزة 7 ملايين و275 ألف متر مكعب، فيما بلغ إجمالي المياه المنسابة لبحيرة السد مليونين و150 آلاف متر مكعب.