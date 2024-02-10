الأهلي طرابلس يفوز على الملعب الليبي بهدف عياد في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الأهلي طرابلس على الملعب الليبي بهدف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب لمنافسات المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

هفوة دفاعية تهدي الأهلي طرابلس الفوز

سجل هدف اللقاء الوحيد التونسي أيوب عياد في الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وهو غير مراقب فسدد بقوة في الشباك.

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بهذا الفوز يتمكن فريق الأهلي طرابلس من تعزيز صدارته لترتيب فرق المجموعة الثانية من «دورينا» بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد الملعب الليبي عند تسع نقاط.