الملاكم سعد الفلاح يواجه الإيفواري كونيه بحضور مايك تايسون

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض البطل الليبي سعد الفلاح نزالا جديدا في الأول من شهر مارس المقبل، عندما يواجه الملاكم الإيفواري أداما كونيه في حدث عالمي يستضيفه مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، ضمن بطولة «WBC» الأفريقية.

أساطير الملاكمة يحضرون نزال سعد الفلاح

وأعلن البطل الليبي سعد الفلاح أن النزال سيكون حدثا عالميا في صراع على اللقب العالمي، وأن عددا من أساطير الملاكمة سيشهدون النزال أمام البطل الإيفواري أداما كونيه.

وقال سعد الفلاح إن الملاكم الأسطوري مايك تايسون سيكون على رأس الأساطير التي ستشهد النزال العالمي.

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وأعرب البطل الليبي سعد الفلاح عن سعادته بخوض النزال المرتقب في ليبيا وأمام جمهوره.