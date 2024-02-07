أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج الرباع الليبي أحمد أبوزريبة، بسهولة ودون منافسة قوية، بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 96 كلغ ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال.

أبوزريبة يتفوق على منافسيه

واقتصرت المنافسة في وزن 96 كلغ على مشاركة أربعة رباعين، وأسفرت عن تتويج الرباع الليبي أحمد أبوزريبة بثلاث ذهبيات: خطف 152 كلغ ونتر 182 كلغ والمجموع 334 كلغ.

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وجاء في المركز الثاني المغربي سعيد عليوة بثلاث فضيات: خطف 140 كلغ ونتر 181 كلغ والمجموع 321 كلغ، وحل في المركز الثالث الكاميروني هيرمان، بعد تتويجه بثلاث ميداليات برونزية: خطف 122 كلغ ونتر 160 كلغ والمجموع 282 كلغ، ورابعا وأخيرا جاء الكاميروني إيفان: خطف 120 كلغ ونتر 156 كلغ والمجموع 276 كلغ.