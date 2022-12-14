  • Alwasat News
Atwasat

أحمد أبوزريبة في الترتيب 16 في بطولة العالم لرفع الأثقال (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 07:38 مساء
أحمد أبوزريبة في الترتيب 16 في بطولة العالم لرفع الأثقال (صور)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
alwasat radio

يشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة كولومبيا الرباع الليبي أحمد مصطفى أبوزريبة، وزميله إحسان شلابي في وزن 73 كغ، إلى جانب 537 رباعًا ورباعة يمثلون 79 دولة.

وجاء الرباع الليبي أحمد مصطفى أبوزريبة، مواليد 2000 في الترتيب 16 في مسابقة الخطف، بـ160كغ، فيما حمل 196 كغ في مسابقة النتر، ليحقق مجموع أوزان 356 كغ، وذلك وفق ما أشار إليه الاتحاد الليبي لرفع الأثقال على صفحته بفيسبوك.

وجاءت النتائج كالتالي في باقي المنافسات:

رفعة الخطف
توج بذهبية رفعة الخطف الرباع الإيراني رضا دادير بثقل 177 كغ، فيما نال الفضية الرباع الإسباني ماركوس والبرونزية لرباع أرمينيا سامفيل جاسبريان.

رفعة النتر
توج بذهبية رفعة النتر رباع كازخستان انتربوف بعد رفع ثقل 222 كغ، ونال الفضية رباع قطر فارس حسونة، وتوج بالبرونزية الرباع بيكوف من دولة قرغيزستان.

الترتيب العام يشهد تواجدا عربيا
توج ببطولة وزن 102 كلج الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة من أصول مصرية، وهو مواليد 1998 خطف 174 كغ ونتر 217 كغ، بمجموع أوزان 391 كغ.

وجاء الرباع السعودي علي أحمد مواليد 1998 في الترتيب 15 خطف 162 كغ ، ونتر 195 بمجموع 357 كغ، فيما حل الرباع الجزائري أيمن توايري مواليد 1998 في الترتيب 17 بعد أن خطف 160 كغ ونتر 190 كغ بمجموع 350 كغ.

- رباع ليبيا إحسان شلابي يحتل المرتبة 19 في عالمية الأثقال قبل مشاركة أبوزربية
- الليبي أحمد أبوزريبة يتوج بذهبيتين وفضية في بطولة «أفريقيا لرفع الأثقال»

فيما جاء الرباع الليبي إحسان شلابي في الترتيب 19، بعد أن نجح في محاولات الخطف الثلاث 130، 136، 138، وفي النتر نحج في المحاولة الأولى 160 كغ، وأخفق في المحاولتين الثانية والثالثة 168، 170 المجموع 298 كغ، وشارك من الرباعين العرب في وزن 73 الجزائري فرج الله وحل في الترتيب الـ16 خطف 140 ونتر 170 المجموع 310 كغ، كما شارك أيضًا الرباع السعودي نواف المزيادي الذي أخفق في محاولاته الست الخطف 135، 136، وأخفق أيضًا في محاولاته الثلاث في نتر 165 كغ.

من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحلم المغربي يتسلح بزئير «الأسود» في مواجهة «الديوك» الفرنسية بنصف نهائي المونديال

الحلم المغربي يتسلح بزئير «الأسود» في مواجهة «الديوك» الفرنسية بنصف نهائي ...
عند الفلسطينيين.. مونديال قطر أظهر أن القضية «لم تدفن»

عند الفلسطينيين.. مونديال قطر أظهر أن القضية «لم تدفن»
المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية

المشاهير الفرنسيون من أصل مغربي في حيرة قبيل المباراة التاريخية
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
باشاغا يدعم رؤية باتيلي لتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة

باشاغا يدعم رؤية باتيلي لتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والدولة لإيجاد سلطة ...
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا

السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه

خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه
بلينكن يعلق على احتجاز أبوعجيلة

بلينكن يعلق على احتجاز أبوعجيلة
المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)

المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» لتفاصيل «دورينا»
130 هدفا وصدارة للاتحاد والأهلي بنغازي ضمن استعراض «بوابة الوسط» ...
ريال مدريد بطل دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء على حساب أبي الأشهر (صور)
ريال مدريد بطل دوري السلام لمنطقة وريمة بتاجوراء على حساب أبي ...
28 ديسمبر موعدا لانتخابات الأهلي طرابلس
28 ديسمبر موعدا لانتخابات الأهلي طرابلس
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي
5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر
5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر...
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة
الأهلي طرابلس والأخضر.. 3 نقاط ثمينة من المباريات المؤجلة...
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (3-1)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي طرابلس والمحلة ......
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على ......
المزيد
أحمد أبوزريبة في الترتيب 16 في بطولة العالم لرفع الأثقال (صور)
أحمد أبوزريبة في الترتيب 16 في بطولة العالم لرفع الأثقال ......
عبر قناة الوسط «WTV» تفاصيل جدول نقل مباريات الجولة الثامنة لـ«دورينا» بمختلف التقنيات
عبر قناة الوسط «WTV» تفاصيل جدول نقل مباريات الجولة الثامنة ......
المسابقات تعلن انطلاق دوري فئة الأشبال.. الجمعة
المسابقات تعلن انطلاق دوري فئة الأشبال.. الجمعة...
5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر
5 مواجهات في افتتاح مسابقة فئة الأواسط وراحة لأبي الأشهر...
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي
السويحلي ينهي التعاقد مع المرجيني بالتراضي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط