أحمد أبوزريبة في الترتيب 16 في بطولة العالم لرفع الأثقال (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشارك في بطولة العالم لرفع الأثقال بدولة كولومبيا الرباع الليبي أحمد مصطفى أبوزريبة، وزميله إحسان شلابي في وزن 73 كغ، إلى جانب 537 رباعًا ورباعة يمثلون 79 دولة.

وجاء الرباع الليبي أحمد مصطفى أبوزريبة، مواليد 2000 في الترتيب 16 في مسابقة الخطف، بـ160كغ، فيما حمل 196 كغ في مسابقة النتر، ليحقق مجموع أوزان 356 كغ، وذلك وفق ما أشار إليه الاتحاد الليبي لرفع الأثقال على صفحته بفيسبوك.

وجاءت النتائج كالتالي في باقي المنافسات:

رفعة الخطف

توج بذهبية رفعة الخطف الرباع الإيراني رضا دادير بثقل 177 كغ، فيما نال الفضية الرباع الإسباني ماركوس والبرونزية لرباع أرمينيا سامفيل جاسبريان.

رفعة النتر

توج بذهبية رفعة النتر رباع كازخستان انتربوف بعد رفع ثقل 222 كغ، ونال الفضية رباع قطر فارس حسونة، وتوج بالبرونزية الرباع بيكوف من دولة قرغيزستان.

الترتيب العام يشهد تواجدا عربيا

توج ببطولة وزن 102 كلج الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة من أصول مصرية، وهو مواليد 1998 خطف 174 كغ ونتر 217 كغ، بمجموع أوزان 391 كغ.

وجاء الرباع السعودي علي أحمد مواليد 1998 في الترتيب 15 خطف 162 كغ ، ونتر 195 بمجموع 357 كغ، فيما حل الرباع الجزائري أيمن توايري مواليد 1998 في الترتيب 17 بعد أن خطف 160 كغ ونتر 190 كغ بمجموع 350 كغ.

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فيما جاء الرباع الليبي إحسان شلابي في الترتيب 19، بعد أن نجح في محاولات الخطف الثلاث 130، 136، 138، وفي النتر نحج في المحاولة الأولى 160 كغ، وأخفق في المحاولتين الثانية والثالثة 168، 170 المجموع 298 كغ، وشارك من الرباعين العرب في وزن 73 الجزائري فرج الله وحل في الترتيب الـ16 خطف 140 ونتر 170 المجموع 310 كغ، كما شارك أيضًا الرباع السعودي نواف المزيادي الذي أخفق في محاولاته الست الخطف 135، 136، وأخفق أيضًا في محاولاته الثلاث في نتر 165 كغ.

من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)

من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)

من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)

من مشاركة الرباع الليبي أحمد أبوزريبه في بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، 13 ديسمبر 2022. (صفحة الاتحاد الليبي لرفع الأثقال بفيسبوك)