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مانيطة لـ«بوابة الوسط»: منتخب الملاكمة يستعد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 04 فبراير 2024, 03:34 مساء
مانيطة لـ«بوابة الوسط»: منتخب الملاكمة يستعد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس
منافسات في الملاكمة بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
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أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي للملاكمة عبدالكريم مانيطة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن منتخبنا الوطني للملاكمة يواصل تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب التونسي جيلاني سيف النصر، استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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وأضاف: «التصفيات تقام أواخر فبراير الجاري، وكل الإجراءات الإدارية اتخذت، وننتظر دعم وزارة الرياضة، للمشاركة في الحدث الرياضي المهم».

واختتم قائلا: «التصفيات ستستضيفها إيطاليا في الفترة من 29 فبراير إلى 12 مارس المقبل، ومنافسات الرجال ستشهد مشاركة 300 ملاكم، سيتأهل منهم 49 ملاكما لأولمبياد باريس».

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