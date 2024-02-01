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غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 01 فبراير 2024, 05:12 مساء
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»
فريق الاتحاد قبل إحدى المباريات (فيسبوك)
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يلتقي فريقا الاتحاد والبشائر غدا الجمعة على ملعب الجميل في مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وهي آخر جولات مرحلة الذهاب بالمجموعة الثانية لهذا الموسم من «دورينا».

الأحد.. 4 مباريات في «دورينا»
كما تقام الأحد المقبل أربع مباريات أخرى، حيث يلعب فريق الأولمبي مع الخمس بملعب الزاوية في الثالثة والنصف عصرا، وفي التوقيت نفسه أيضا تقام مباراتان حيث تجمع الأولى أبوسليم في ملعبه مع الأهلي طرابلس،

وفي المواجهة الثانية يستقبل السويحلي فريق المدينة بملعب الجميل، وفي ختام مباريات الجولة يستضيف الملعب الليبي فريق أساريا في السادسة والنصف مساء.

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يذكر أن منافسات الجولة العاشرة من مواجهات المجموعة الثانية قد أسفرت عن تعزيز الأهلي طرابلس صدارته لترتيب المجموعة بعد فوزه على الاتحاد المصراتي بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 23 نقطة.

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