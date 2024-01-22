الأكاديمية الأولمبية بطرابلس تستقبل ندوة مهمة حول رفع الأثقال (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت صالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس منتدى لأسرة رياضة رفع الأثقال والذي أقيم تحت شعار «نفكر.. نخطط.. نعمل» تحت إشراف الاتحاد الليبي لرفع الأثقال وبحضور كوكبة من أسرة اللعبة من مدربين ومسيرين إداريين وإعلاميين.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الأمين العام للاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين «إن المنتدى نظمه وأشرف عليه اتحاد اللعبة، وشهد حضورا جيدا لأسرة اللعبة، وأيضا حضور الدكتور أكرم العماري بنور مدير إدارة شؤون الرياضة بوزارة الرياضة».

سوف الجين: المنتدى تميز بالنقاش والحوار الهادف

وأضاف سوف الجين «المنتدى تميز بالنقاش والحوار الهادف، وطرحت عديد النقاط الجيدة التي ستسهم في تطوير اللعبة والرقي بمستواها الفني، ومن بينها: الإسراع في استكمال قاعدة بيانات الرياضيين لإدخالها في جهاز إدارة المنافسات وفقاً للرقم الوطني، والتأكيد على إقامة محاضرة تثقيفية للحكام قبل كل بطولة».

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توفير أجهزة وتقنية إعادة البث المرئي في البطولات

وأكمل «أيضا جرى التطرق إلى نقاش حول توفير أجهزة وتقنية إعادة البث المرئي في البطولات، بالإضافة إلى تنظيم بطولات ليبيا القادمة كل فئتين على حدة، وأن تكون سن فئة البراعم من 10 إلى 14 عاما، وأن يخصص يوم لإقامة بطولة ليبيا لفئة البراعم لاختيار أفضل الرياضيين».

العمل على عودة نشاط رفع الأثقال في بنغازي

واختتم سوف الجين قائلا «العمل على عودة نشاط لعبة رفع الأثقال بمنطقة بنغازي، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المسؤولة بشأن توفير صالة لتدريب المنتخبات الوطنية للعبة وتكريم أبطال الأثقال الذين حققوا إنجازات واعتلوا منصات التتويج في المحافل الخارجية».

منتدى أسرة رفع الأثقال في صالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس. (فيسبوك)

منتدى أسرة رفع الأثقال في صالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس. (فيسبوك)

منتدى أسرة رفع الأثقال في صالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس. (فيسبوك)

منتدى أسرة رفع الأثقال في صالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس. (فيسبوك)