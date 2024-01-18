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لجنة المسابقات تصدر عقوبات مغلظة بحق السويحلي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 18 يناير 2024, 07:54 مساء
لجنة المسابقات تصدر عقوبات مغلظة بحق السويحلي
مباراة السويحلي وأبوسليم (فيسبوك)
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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات بحق نادي السويحلي بسبب ما حدث في مباراة السويحلي وأبوسليم التي تعرض خلالها طاقم التحكيم للضرب عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

تغريم السويحلي 10 آلاف دينار
وتضمنت العقوبة التي أصدرتها لجنة المسابقات غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار ومنع فريق السويحلي من اللعب على ملعبه لمدة سنة ميلادية.

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السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي

كما قررت لجنة المسابقات نقل جميع مباريات السويحلي من أرضه إلى خارجها، مع عدم السماح بحضور الجمهور.

نص قرار لجنة المسابقات (فيسبوك)
نص قرار لجنة المسابقات (فيسبوك)
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