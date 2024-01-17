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مدرب نيجيريا «بيسيرو» يفسر تفوق الصغار وتراجع القوى الكبرى في أمم أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 03:14 مساء
مدرب نيجيريا «بيسيرو» يفسر تفوق الصغار وتراجع القوى الكبرى في أمم أفريقيا
البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا يعطي تعليماته للاعبيه خلال المباراة ضد غينيا الاستوائية على ملعب الحسن واتارا، 14 يناير 2024. (فرانس برس)
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أوضح مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أنه «ليس مندهشًا» من نتائج المنتخبات الصغيرة خلال كأس أمم أفريقيا المقامة في ساحل العاج، مرجعًا الأمر إلى أن كرة القدم باتت «أكثر توازنًا»، بسبب تذليل الفوارق وتطور الإمكانات.

وفشلت معظم المنتخبات الأفريقية الكبيرة في تحقيق الفوز في مباريات الجولة الأولى، أمام منتخبات أقل شأنًا لجهة التاريخ والأداء، وتعادلت مصر في الثواني الأخيرة مع موزمبيق (2-2) التي لم تحقق أي انتصار في أربع مشاركات سابقة بالبطولة.

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وتعادلت الجزائر المدججة بالنجوم مع أنغولا (1-1)، فيما سقطت تونس الضيف الدائم على البطولة أمام ناميبيا (0-1) التي حققت عليها الفوز الأول على الإطلاق في تاريخ مشاركاتها بالبطولة.

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وقال بيسيرو الذي شاهد فريقه «النسور الممتازة» الفائز بثلاثة ألقاب يسقط في فخ التعادل أمام غينيا الاستوائية (1-1) «لست مندهشًا. كرة القدم أصبحت الآن أكثر توازنًا».

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