فوزان و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أقيمت خمس مباريات، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

العروبة مع الشط يختتمان مباريات الجولة

وقد أسفرت مباريات اليوم عن تعادل أبي الأشهر والوحدة دون أهداف، وفوز الجزيرة على الترسانة بهدفين مقابل هدف، وفوز الأهلي المصراتي على النصر زليتن بهدفين مقابل هدف، وتعادل رفيق مع الشروق الزنتان بهدف لمثله، وتعادل المحلة مع المجد بالنتيجة نفسها.

ويتبقى في هذه المجموعة مباراة ستقام غدًا الإثنين على ملعب صرمان وتجمع العروبة مع الشط.

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وفي ضوء نتائج المباريات، فقد تصدر فريقا الوحدة والجزيرة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط لكل منهما، ومن خلفهما يأتي فريقا الترسانة والأهلي المصراتي بست نقاط لكل منهما، في المركزين الخامس والسادس يأتي أبي الأشهر والمجد بخمس نقاط لكل منهما، وفي المركز السابع يأتي فريق المحلة بثلاث نقاط، ومن خلفه يحتل الشروق المركز الثامن بنقطتين، وبالرصيد نفسه يحتل رفيق المركز التاسع، وعاشرًا يأتي العروبة بنقطة واحدة من مباراتين، ويحتل فريقا الشط والنصر زليتن آخر الترتيب دون نقاط.