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6 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 03 يناير 2024, 10:00 مساء
6 انتصارات في دوري الدرجة الأولى الليبي
فريق الأمل قبل إحدى المباريات (فيسبوك)
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أقيمت، اليوم الأربعاء، ست مباريات في دوري درجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت جميعها بالفوز.

فوز الهلال والأمل في دوري الدرجة الأولى
وقد أسفرت مباراتا اليوم في المنطقة الأولى عن فوز الهلال سبها على الجزيرة بهدفين دون رد، والأمل على الوادي الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفى المجموعة الرابعة، فاز الوحدة بنغازي على النجمة بهدف لصفر، والقيروان على شباب الجبل بهدف دون رد. كما فاز الوفاق أجدابيا على السواعد بهدفين للا شىء، والخليج أجدابيا علي الأندلس بهدف لصفر.

فوز السلفيوم والترسانة والبرانس وأبي الأشهر في دوري الدرجة الأولى
4 انتصارات و4 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

أما غدا الخميس فيتجدد الموعد مع مباراتين في الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى، حيث سيلعب المهدية مع القرضابية، والنهضة مع الشرارة.

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