4 انتصارات و4 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، انتهت أربع منها بالفوز ومثلها بالتعادل، وهذه النتائج المسجلة:

في المجموعة السادسة، جرت خمس مباريات، فاز منها المستقبل على الشرطة بهدف لصفر، والوطن على غوط الشعال بالنتيجة نفسها، بينما انتهت ثلاث بالتعادل: الطلائع مع نجوم الصابرية 1-1، واليرموك مع الشموع دون أهداف، والظهرة مع الفالوجا 1-1.

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وفي المجموعة الثانية، أقيمت ثلاث مباريات، انتهت بفوز خليج سرت على نجوم بنغازي 1-0، والبروق على الانتصار 3-1، وتعادل أطلس مع التلال 1-1.