اتحاد المهاري يعقد أول اجتماعاته في عام 2024

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد المكتب التنفيدي للاتحاد الليبي للمهاري اليوم الخميس، اجتماعه الأول في عام 2024 بمدينة طرابلس.

مناقشة البرنامج الداخلي والخارجي لاتحاد المهاري

ترأس الاجتماع مصطفى حماد رئيس الاتحاد الليبي للمهاري، بحضور مراقب اللجنة الأولمبية الليبية الهمالي فتحي.

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع من بينها عرض قرار اعتماد الاتحاد الليبي لرياضة المهاري في اللجنة الأولمبية الليبية، وتكليف لجنة لإعداد البرنامج الداخلي والخارجي للاتحاد للعام 2024.

كما بحث اجتماع الاتحاد الليبي للمهاري الميزانية التقديرية، وتشكيل عدد من اللجان المعاونة ومن بينها اللجنة القانونية برئاسة الصديق محمد، ولجنة المسابقات برئاسة مختار المهدي، ولجنة التحكيم برئاسة محمد الزلاوي ولجنة الاستثمار برئاسة مصطفى حماد، ولجنة التدريب برئاسة الطاهر مبارك، واللجنة الإعلامية برئاسة محمد موسى تكاكا، ولجنة المشروعات لاختيار مضامير السباقات برئاسة عبدالله ملاي، واللجنة الفنية برئاسة محمد بكدة.

- اختتام فعاليات «مهرجان تكوبا» لسباق المهاري بمدينة أوباري

- رئيس الاتحاد الليبي لرياضة المهاري لـ«بوابة الوسط»: نعاني من إهمال شديد.. أنقذوا الإرث التاريخي الليبي

وناقش اجتماع الاتحاد الليبي للمهاري أيضا آلية عقد إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمنطقة الجنوب، بالإضافة الموافقة على اقتراح تأسيس لعبة كرة اليد علي ظهور المهاري حسب توجيهات الاتحاد العام العربي للهجن .