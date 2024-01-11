ملفات متعددة فى اجتماع الاتحاد الليبي للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد الاتحاد الليبي للملاكمة اجتماعه العادي الأول لعام 2024 اليوم الخميس بصالة المنتخبات الوطنية للملاكمة في المدينة الرياضية بطرابلس.

الاتحاد الليبي للملاكمة يبحث التقرير السنوي

تناول اجتماع الاتحاد الليبي للملاكمة مناقشة جملة من المواضيع من بينها عرض التقرير السنوي لبرامج ونشاطات الاتحاد خلال عام 2023.

كما بحث اجتماع الاتحاد الليبي للملاكمة البرنامج الداخلي للاتحاد لعام 2024 والميزانية التقديرية له، بالإضافة إلى حصر الأندية الفاعلة، وعرض عمل الاتحادات الفرعية ومراجعة تشكيلها.

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وتناول الاجتماع أيضا الصالات الخاصة والمهتمة بلعبة الملاكمة وكيفية انضمامها تحت مظلة الاتحاد الليبي للملاكمة.