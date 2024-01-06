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«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 07:55 مساء
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
الحكم الدولي عبدالواحد حريويدة خلال إدارة إحدى المباريات (فيسبوك)
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قائمة الحكام الدوليين الليبيين لعام 2024 الذين سيكون لهم الحق في إدارة المباريات الدولية خلال العام.

6 حكام ساحة ليبيين في قائمة «فيفا»
ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024 تضم ستة حكام للساحة هم: شهوب عبدالباسط وعبدالرزاق أحمد وعبدالواحد حريويدة ومعتز إبراهيم وأغا محمد والمبروك محمد.

أما القائمة الدولية للحكام الليبيين المساعدين فضمت ستة حكام هم: وحيد الجحيوي وحسن التومي وعطية امساعد ومجدي كامل وباسم محمد والعياط منجي.

ووفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فإن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لكرة القدم داخل الصالات تضم أربعة حكام هم: محمد العفاس وآدم علي محمد العياط والقاضي رمزي وأحمد عبداللطيف علي سباقا.

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وضمت قائمة الحكام الليبين الدوليين لكرة القدم الشاطئية ثلاثة حكام هم: أيوب الفرجاني ومحمد عزالدين عطية وسليمان حسين وعبدالله عماد سليمان.

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