المنتخب الوطني يصل القاهرة ويواجه نظيره الكويتي الجمعة المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي الذي يقيمه تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو».

المنتخب الوطني تغلب على نظيره الإندونيسي مرتين

ويتضمن معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم في القاهرة خوض مباراة ودية أمام نظيره الكويتي يوم الجمعة المقبل.

تأتي المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني لكرة القدم بعدما اختتم المرحلة الأولى التي أقيمت في تركيا التي واجه فيها منتخب إندونيسيا في مباراتين وديتين فاز في الأولى بأربعة أهداف من دون مقابل، ثم كرر فوزه في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد.

- منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

- «ميتشو»: أعد الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم (صور)

وبجانب الاحتكاك الدولي يأمل المنتخب الوطني أن يحقق الانتصارات في مبارياته الودية حتى يحسن ترتيبه في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».