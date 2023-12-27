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«ميتشو»: أعد الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 03:14 مساء
«ميتشو»: أعد الليبيين بالتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم (صور)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» مع محرر «بوابة الوسط». (تصوير - محمد قجام)
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نظَّمت اللجنة الإعلامية الجديدة بالاتحاد الليبي لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا لمدرب المنتخب الوطني، الصربي ميلوتان سريديوفيتش «ميتشو»، بمقر الاتحاد الجديد بمنطقة السبعة في طرابلس بحضور العديد من القنوات والجرائد المحلية، من بينها «بوابة الوسط» وقناة «Wtv».

أكد «ميتشو» في المؤتمر الصحفي أنه خطَّط لتشبيب صفوف «فرسان المتوسط» بالاعتماد على الشباب تحت 25 عامًا في تلك المرحلة، من خلال اختياراته عبر تقييم جميع اللاعبين بنفسه، وأنه تابع الدوري الليبي بشكل جيد.

متابعة دقيقة للاعبين المميزين في مسابقة الدوري
وقال «ميتشو» في المؤتمر الصحفي: «هناك العديد من اللاعبين المتميزين والمهرة، والباب مفتوح للجميع، والتقييم سيكون من خلالي أنا شخصيًا، لأني أتابع كل اللاعبين وأضع تصورات فنية لكل لاعب من خلال تواجدي في المنتخب، تمهيدًا لاختيار الأفضل حسب وجهة نظري الشخصية وتحليل الأداء لكل رياضي وفق برنامج جرى إعداده مع الطاقم المصاحب لي في العمل من خلال المباريات الودية وأداء اللاعب في التدريبات».

«ميتشو»: سأتوجه قريبًا لمقابلة المعتصم المصراتي
وفي سؤال لـ«بوابة الوسط» عن استراتيچية الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.. وهل هناك استدعاء  للمحترفين الشباب الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية والمحترفين أصحاب الخبرة؟ رد «ميتشو» قائلًا: «أعمل وأراقب جميع المحترفين الشباب والمحترفين الخبرة، ومن بينهم المحترف المعتصم المصراتي لاعب كبير، وأتابع مبارياته في البرتغال ودوري الأبطال، وسأتحول في الفترة المقبلة إلى البرتغال للقاء اللاعب من أجل الحديث معه عن روزنامة المنتخب وبرنامجه لقادم الاستحقاقات».

«ميتشو».. خبير الكرة الأفريقية الذي يعيد بناء المنتخب الوطني وقيادته لكأس العالم
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وأضاف: «أنوي الاعتماد على المصراتي في قيادة جيل الشباب لتحقيق النتائج المأمولة، وسيكون اللقاء معه ومعرفة رأيه الشخصي مباشرة معه ومع عدد من المحترفين الشباب في أوروبا، وقائمة المنتخب ستكون مفتوحة للاعبين المتميزين من خلال برنامج تحليل الأداء لكل لاعب وحاجات المنتخب له، لذا سيتواجد بالتأكيد اللاعبون أصحاب التجربة والخبرات».

مدرب المنتخب: القائمة مفتوحة للجميع  
وأوضح «ميتشو»: «لن أتكلم عن الماضي بل أتكلم عن المستقبل، فكرة القدم عامل مساعد للشعب الليبي وكل الليبيين مجتمعين مع المنتخب الوطني، وقائمة المنتخب مفتوحة للجميع، وأحترم جميع اللاعبين، وقد استعنت في المباريات السابقة بالمهاجم أحمد كرواع وفيصل البدري من أصحاب الخبرة، ولا مانع لديَّ من إضافة أي لاعب متميز، لكن الشيء المهم لديَّ هو تشبيب المنتخب الليبي مع إضافة بعض أسماء الخبرة في هذه المرحلة حتى أجد التشكيل الرسمي والأنسب للمنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة، أبرزها بالطبع تصفيات كأس العالم، وتصفيات أمم أفريقيا».

حزمة وديات جديدة تنتظر «فرسان المتوسط» في يناير
وأردف المدرب الصربي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي قائلًا «وضعت روزنامة المباريات الودية والرسمية، وسيخوض المنتخب مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل مع منتخب إندونيسيا في معسكر مدينة أنطاليا التركية، وكذلك في مصر والعودة إلى ليبيا، وهناك ستكون مباريات ودية أخرى، ولا نضيع أي توقف دولي دون إجراء مباريات ودية حتى يكون استعدادًا جيدًا لمباراتي موريشيوس والكاب فيردي في تصفيات كأس العالم».

واختتم «ميتشو» حديثه قائلًا: «سنكون منافسين وهدفنا هو التأهل لنهائيات أفريقيا وكأس العالم، وهو هدف مشروع، وهذا يأتي من خلال العمل والمتابعة المستمرة، فالمواهب الليبية قادرة، فقط تحتاج إلى الاهتمام».

نتائج المنتخب الليبي مع «ميتشو»
ليبيا 2 × 1 السودان (ودية)
ليبيا 0 × 0 الصومال (ودية)
ليبيا 1 × 1 النيجر (ودية)
ليبيا 3 × 2 ليبيريا (ودية)
ليبيا 1 × 0 إستواتيني (رسمية)
ليبيا 1-1 الكاميرون (رسمية)

مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث في المؤتمر الصحفي. (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث في المؤتمر الصحفي. (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث في المؤتمر الصحفي. (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث في المؤتمر الصحفي. (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث في المؤتمر الصحفي. (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث في المؤتمر الصحفي. (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث مع محرر «بوابة الوسط». (تصوير - محمد قجام)
مدرب المنتخب الليبي «ميتشو» يتحدث مع محرر «بوابة الوسط». (تصوير - محمد قجام)
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