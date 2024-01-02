منتخب ليبيا يفوز بالأربعة على إندونيسيا وديًا في معسكر تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بأربعة أهداف دون مقابل على منتخب إندونيسيا وديًّا، خلال معسكر «فرسان المتوسط» المقام في مدينة أنطاليا التركية، وهي إحدى المباريات المبرمجة ضمن معسكر إعداد المنتخب الليبي.

وسيلتقي المنتخب الليبي في مباراة ودية ثانية مع المنتخب نفسه في الخامس من شهر يناير الجاري وبعدها التحول إلى مصر لإجراء مباراة ودية ثالثة مع المنتخب الكويتي.

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ووصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة أنطاليا التركية للدخول في معسكر إعداد، وستتخلله مباراتان وديتان، وبعدها التحول إلى مصر، لملاقاة منتخب الكويت وديًا.

مدرب المنتخب الوطني الصربي «ميتشو» قال: «باب المنتخب مفتوح للجميع»، وإنه سيعمل على تكوين منتخب شبابي مدعوم بعدد من اللاعبين ذوي الخبرة.