الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار اليوم الأحد بمدينة البيضاء على بطولة ليبيا للشطرنج الثالثة والثلاثين، بتتويج البطل يوسف الحصادي بكأس وذهبية البطولة للمرة الثانية على التوالي.

البطولة أقيمت بالنظام السويسري

جاء فوز يوسف الحصادي بالمركز الأول وكأس البطولة بعد أن حقق الفوز في الجولة التسعة والأخيرة على ناجي أبوقندة رافعًا رصيده إلى 7.5 نقطة، ومتقدمًا بفارق نصف نقطة على حسين الصابري الذي تفوق اليوم على جمعة البلعزي ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويحرز الميدالية البرونزية، بينما حصل اللاعب أحمد نصرالدين على ست نقاط، فيما أحرز علي الشعافي المركز الرابع برصيد ست نقاط، يليه ناجي أبوقندة في المركز الخامس بخمس نقاط ونصف.

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الجدير بالذكر أن بطولة ليبيا للشطرنج أقيمت بتنظيم من اتحاد اللعبة وبالتعاون مع وزارة الرياضة، كما جرى اعتماد النظام السويسري وبنسق الشطرنج الطويل.