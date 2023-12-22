اليوم.. النصر يواجه التحدي للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا النصر والتحدي بملعب شهداء بنينا في السابعة مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأخضر يلاحق النصر على الصدارة

النصر سيلعب مباراة اليوم وهو في قمة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة جمعها من ست مباريات، وسيلعب بدافع الفوز من أجل الحفاظ على صدارته للمجموعة، لكنه سيلعب وهو تحت ضغط ملاحقة الأخضر الذي لا تفصله عن النصر سوى نقطة واحدة فقط، وبالتالي فإن أي تعثر للنصر قد يستغله الأخضر لخطف الصدارة.

وخلال مباراته اليوم أمام التحدي، سيفتقد فريق النصر المدير الفني للفريق محمد المكشر الذي يتواجد في تونس لإجراء فحوصات طبية، وسيتولى مسؤولية قيادة الفريق اليوم المدرب المساعد منير أبوقديدة.

أما التحدي فهو في المركز السابع برصيد أربع نقاط، وستكون مهمة الفريق صعبة خلال مباراة اليوم، خاصة أنه مطالب بتحقيق الفوز الأول له في «دورينا».