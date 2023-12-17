اليوم 3 محاضرات فى دورة اللجنة الأولمبية للإدارة الرياضية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس دورة الإدارة الرياضية التي تقام بإشراف وتنظيم اللجنة الأولمبية الليبية، وتستهدف موظفي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

موضوعات مهمة تتناولها المحاضرات

يتضمن برنامج اليوم الأحد ثلاث محاضرات الأولى بعنوان «القيادة في المجال الرياضى» للدكتور فرج بن سليم، وتعقبها محاضرة بعنوان «مدخل إلى النظام الأساسي للمنظمات الرياضية» يلقيها أحمد اليزيدي، وثالث المحاضرات ستكون بعنوان «هيكلية المنظمات الرياضية الدولية» للمهندس محمد قريميده.

ويتضمن برنامج محاضرات غدٍ الإثنين محاضرة بعنوان «كتابة محاضر الاجتماعات» للمهندس الهمالي فتحى، تعقبها محاضرة بعنوان «قيادة الوفود الرياضية» يلقيها أحمد اليزيدي، وثالث المحاضرات ستكون بعنوان «مكافحة المنشطات ولوائحها» للدكتور محمد الفقيه.

أما بعد غدٍ الثلاثاء فيتضمن محاضر عن مهارات الإداريين للدكتور فرج بن سليم، تعقبها محاضرة عن إعداد الميزانيات التقديرية يلقيها عبدالمنعم سوف الجين، وتختتم المجاضرات بمحاضرة عن الدورة المستندية الناجحة يلقيها عبدالمنعم سوف الجين.

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وسيشهد الأربعاء المقبل محاضرة حول حل المشكلات بالأسلوب الدولي للدكتور فرج بن سليم، تعقبها محاضرة عن مهارات اتخاذ القرار للدكتور فرج بن سليم، وأخيرًا ستُعقد محاضرة حول الميثاق الأولمبي للمهندس محمد قريميده، على أن تختتم دورة الإدارة الرياضية يوم الخميس المقبل بإجراء تقييم للدارسين.

جانب من فعاليات دورة الإدارة الرياضية (فيسبوك)

جانب من فعاليات دورة الإدارة الرياضية (فيسبوك)