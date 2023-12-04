الليلة.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط

تستعرض أولى حلقات برنامج «ملعب الوسط» بشكله الجديد، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة للمجموعتين الأولى والثانية لدوري كرة القدم الليبي «دورينا».

ويناقش البرنامج الذي يقدمه المذيع مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر وأبوبكر الحرك نتائج كبار «دورينا» المتباينة في ظل وجود فرق تبحث عن نهاية الإخفاق.

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ويتوقف البرنامج عند الظهور اللافت للاعب نادى الأخضر أري بابل الذي سجل أول هاتريك، في حين يبحث اللاعب الموريتاني حمي الطنجي عن ذاته ضمن صفوف نادي الاتحاد.

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط» الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيًا (السبت والأحد والإثنين)، عند الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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