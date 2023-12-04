  • Alwasat News
Atwasat

الليلة.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 09:42 مساء
الليلة.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
تنويه لبرنامج «ملعب الوسط» عبر قناة الوسط «WTV». (قناة الوسط)
alwasat radio

تستعرض أولى حلقات برنامج «ملعب الوسط» بشكله الجديد، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة للمجموعتين الأولى والثانية لدوري كرة القدم الليبي «دورينا».

ويناقش البرنامج الذي يقدمه المذيع مراد دخيل في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر وأبوبكر الحرك نتائج كبار «دورينا» المتباينة في ظل وجود فرق تبحث عن نهاية الإخفاق.

- «بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
- انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

ويتوقف البرنامج عند الظهور اللافت للاعب نادى الأخضر أري بابل الذي سجل أول هاتريك، في حين يبحث اللاعب الموريتاني حمي الطنجي عن ذاته ضمن صفوف نادي الاتحاد.

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط» الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيًا (السبت والأحد والإثنين)، عند الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)

تشريح القنفذ ـ القذافي والفن (16)
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب

«دعم غير مشروط لقتل الأطفال».. إردوغان: نتنياهو سيُحاكم كمجرم حرب
كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه

إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه
حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور

حماد يحدد تسعيرة إجبارية لـ20 سلعة غذائية لمدة 3 شهور
عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي

عون يطالب الكبير بإلغاء إيداع 10 ملايين دولار بحساب شركة في دبي
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب

بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجموعة الهلال.. اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على سوبر سبورت بـ«الكونفدرالية»
مجموعة الهلال.. اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على سوبر سبورت ...
مدرسة المستشار الرياضي تراهن على خبرات الدولي السابق والمدرب فتحي الساحلي (صور)
مدرسة المستشار الرياضي تراهن على خبرات الدولي السابق والمدرب فتحي...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من ...
النصر يواجه الأنوار في الدوري الليبي ضمن ختام الأسبوع الرابع.. الليلة
النصر يواجه الأنوار في الدوري الليبي ضمن ختام الأسبوع الرابع.. ...
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس ......
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة ......
المزيد
الليلة.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة الخامسة
الليلة.. «ملعب الوسط» يستعرض تحليلات وأرقام وكواليس الجولة ......
مباراة وحيدة دون جمهور في الأسبوع الخامس من مباريات «دورينا»
مباراة وحيدة دون جمهور في الأسبوع الخامس من مباريات «دورينا»...
السويحلي يستقبل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي الجبال (صور)
السويحلي يستقبل جهازه الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي ......
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة...
النصر يواجه الأنوار في الدوري الليبي ضمن ختام الأسبوع الرابع.. الليلة
النصر يواجه الأنوار في الدوري الليبي ضمن ختام الأسبوع ......
المزيد