انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق حلقة جديدة من برنامج «ملعب الوسط»، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، يقدمها المذيع مراد دخيل، في حضور محللي قناة الوسط «Wtv»: عادل الخمسي وسمير عبود ورمزي سويكر وأبوبكر الحرك.

وأعلنت قناة الوسط «Wtv» مواعيد أحدث برامجها الرياضية «ملعب الوسط»، الذي ستكون حلقاته ثلاث مرات أسبوعيا.

- اضغط هنا للمشاهدة عبر البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»

مواعيد الحلقات الثلاث المقبلة لـ«ملعب الوسط»، بعد صدور جدول المباريات، ستكون أسبوعيا عند الـ10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، كالتالي:

- ملعب الوسط.. الإثنين 4 ديسمبر 2023.

- ملعب الوسط.. الأحد 10 ديسمبر 2023.

- ملعب الوسط.. السبت 16 ديسمبر 2023.

كما نوهت قناة الوسط «Wtv» لإلغاء حلقة برنامج «في التسعين» ليوم الإثنين 4 ديسمبر الجاري، لتزامنها مع موعد حلقة «ملعب الوسط»، ونهاية الجولة.

محللو ونجوم «Wtv» في ثوب جديد

وكشفت قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك» النقاب عن الثوب الجديد لباقة البرامج الرياضية بالقناة، قائلة: «للمرة الأولى في ليبيا، ومع محللي ونجوم Wtv بتشكيلة جديدة، دورينا بتفاصيله الفنية وأرقامه الدقيقة وكواليسه المخفية في «ملعب الوسط». كونوا في الموعد بداية من الثلاثاء في تمام العاشرة مساء».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

تنوية لجميع مقدمي ومحلليي برنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv». (خاص - الوسط)