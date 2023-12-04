«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت أمس الأحد منافسات الأسبوع الخامس للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» للمجموعة الثانية، وشهدت النتائج فوز الملعب الليبي على الأولمبي بهدف دون رد، وفوز المدينة على أساريا بهدفين دون رد.

أيضا فاز الأهلي طرابلس على البشائر بهدفين دون رد، وتعادل سلبيا الاتحاد والاتحاد المصراتي دون أهداف، ومباراة السويحلي وأبوسليم مؤجلة، كما جرى تسجيل خمسة أهداف في المجموعة خلال الجولة، فريق الاتحاد وضع أول نقطة في رصيده من خمسة أسابيع.

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ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

فريق المدينة يتصدر المجموعة بـ12 نقطة من أربع جولات فقط، الأهلي طرابلس11 نقطة من خمس جولات، الاتحاد المصراتي ثماني نقاط، الملعب الليبي ست نقاط، أساريا ست نقاط، الخمس خمس نقاط من أربع جولات، أبوسليم ثلاث نقاط من ثلاث جولات، والبشائر نقطتين من أربع جولات، والاتحاد نقطة واحدة، والسويحلي دون نقاط من أربع جولات.