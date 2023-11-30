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المنتخب الوطني للقوارب الشراعية يشارك في البطولة الأفريقية بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 30 نوفمبر 2023, 03:12 مساء
المنتخب الوطني للقوارب الشراعية يشارك في البطولة الأفريقية بمصر
المنتخب الوطني للقوارب الشراعية (فيسبوك)
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يشارك المنتخب الليبي للقوارب الشراعية في البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية وهي البطولة التي تؤهل إلى المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية تنطلق غدا
تنطلق البطولة اعتبارا من غد الجمعة وتستمر حتى التاسع من شهر ديسمبر المقبل، وتقام على شواطئ البحر الأحمر بمصر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية تنافسا كبيرا بين دول القارة الأفريقية خاصة من منطقة الشمال الأفريقي.

تضم بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية كلا من: المعتزبالله أمين ومحمد جاسم.

ويتولى مهام المدرب العام السيد محمد برشان، فيما يتولى مهام الإداري السيد الهادي الزاوي.

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وقد وصلت بعثة المنتخب الوطني في ساعات متأخرة من أمس الأربعاء إلى مدينة الغردقة المصرية، حيث سيقيم المنتخب معسكرا تدريبيا قصيرا هناك تأهبا للمشاركة في البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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