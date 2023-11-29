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«المسابقات» تعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في المجموعة الأولى والخامس في الثانية من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 29 نوفمبر 2023, 02:12 مساء
«المسابقات» تعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في المجموعة الأولى والخامس في الثانية من «دورينا»
مباراة للأهلي بنغازي في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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كشفت الصفحة الرسمية للجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر «فيسبوك» أمس الثلاثاء جدول مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى والأسبوع الخامس للمجموعة الثانية ضمن مسابقة الدوري الممتاز «دورينا» من مرحلة الذهاب للموسم الرياضي 2023-2024.

وتنطلق مباريات الأسبوع الرابع للمجموعة الأولى الجمعة الأول من ديسمبر، حيث سيلتقي في تمام الثالثة عصرًا فريقا الصقور والصداقة على ملعب طبرق.

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وفي يوم الجمعة نفسه يواجه في تمام السابعة مساء فريق التحدي نظيره الأهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا، وفي اليوم التالي السبت 2 ديسمبر يقابل في تمام الثالثة الأخضر فريق المروج على ملعب شيخ الشهداء.

وفي الإثنين 4 ديسمبر يلتقي في تمام السابعة فريقا النصر والأنوار على ملعب شهداء بنينا. في حين تأجلت مباراة الهلال والتعاون بسبب مشاركة الهلال في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

ترتيب المجموعة الأولى
الهلال والنصر 7 نقاط، الأخضر والتعاون 5 نقاط، الأهلي بنغازي 4 نقاط، التحدي 3 نقاط، الصقور نقطتان، المروج والأنوار نقطة واحدة لكلٍ منهما، الصداقة دون نقاط.

منافسات الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية
وتنطلق منافسات الأسبوع الخامس في المجموعة الثانية الجمعة الأول من ديسمبر المقبل بمواجهة الأولمبي والملعب الليبي على ملعب الزاوية في الثالثة والنصف عصراً، وفي التوقيت نفسه يلتقي السبت الثاني من ديسمبر فريقا أساريا والمدينة على ملعب الزاوية أيضاً.

ويشهد الأحد 3 ديسمبر مواجهتين: المباراة الأولى تجمع الاتحاد المصراتي والاتحاد على ملعب الشموع في تمام الثالثة والنصف، ويتواجه في الثانية الأهلي طرابلس والبشائر على ملعب النهر في تمام السابعة مساء. بينما تأجل لقاء السويحلي وأبوسليم بسبب مشاركة الأخير في «الكونفدرالية»، ويخلد فريق الخمس للراحة.

ترتيب المجموعة الثانية
المدينة 9 نقاط، الأهلي طرابلس 8 نقاط، الاتحاد المصراتي 7 نقاط، الخمس وأساريا 5 نقاط، الأولمبي وأبوسليم والملعب الليبي 3 نقاط لكلٍ منهم، البشائر نقطتان، الاتحاد دون نقاط.

مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الأولى. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الأولى. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الثانية. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي للمجموعة الثانية. (صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر فيسبوك)
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