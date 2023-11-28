«قمة العاصمة» بصافرة عراقية وبلا جماهير.. وغياب رئيسي الاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يشهد ملعب مدينة الجميل اللقاء المرتقب في «ديربي العاصمة»، أحد أهم المباريات في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، ضمن ختام منافسات الأسبوع الرابع الذي يجمع الاتحاد وضيفه الأهلي طرابلس.

وحددت لجنة المسابقات من الناحية التنظيمية حضور مدير الكرة لكل نادٍ، وثلاثة لاعبين فقط يحملون البطاقات الرياضية من كل نادٍ في المنصة الشرفية للملعب، مع عدم حضور رئيس مجلس نادي الأهلي ساسي أبوعون، ونظيره في الاتحاد محمود عبود. بينما منعت اللجنة حضور الجماهير.

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الأهلي طرابلس، بقيادة مدربه التونسي طارق جرايا، يرتقب النقاط الثلاث لمواصلة تصدر المجموعة الثانية. أما الاتحاد مع المدرب المصري مؤمن سليمان فيخوض اللقاء ورصيده نقطة سالبة بسبب عقوبة الخصم.

ويقود المباراة تحكيميًا العراقي الدولي زيد ثامر، ومساعد أول حيدر عبدالحسن، ومساعد ثان أحمد صباح.