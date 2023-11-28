شاهد.. الخمسي يعرض «في التسعين» التشكيلة الأنسب لـ«ديربي العاصمة»

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض محلل برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي، أمس الإثنين، مع الإعلامي مؤيد إسكندر التشكيل الأنسب -من وجهة نظره- لـ«ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والاتحاد.

في الوقت نفسه، طرحت صفحة قناة الوسط «Wtv» عبر «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، استطلاع رأي جماهيريا قبل ساعات من انطلاق مباراة «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والاتحاد.

- صفحة الوسط «Wtv» تطرح استطلاع رأي جماهيريا قبل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والاتحاد

ويلتقي اليوم الثلاثاء، في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا، الاتحاد والأهلي طرابلس على ملعب الجميل دون حضور جمهور، بينما تأجل لقاء أبوسليم أمام الأولمبي بسبب مشاركة الأول في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وسيخلد فريق الملعب الليبي للراحة.

الأهلي طرابلس في القمة والاتحاد متذيل

مباراة القمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس تأتي ضمن منافسات الأسبوع الرابع من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الليبي الممتاز.

ويدخل الأهلي طرابلس المباراة وهو متربع على قمة المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما يتذيل الاتحاد المجموعة بناقص نقطة في المركز الحادى عشر (الأخير) بسبب عقوبات خصم النقاط عليه من الموسم الماضي، وفي ظل نتائجه المتواضعة التي حققها في أول ثلاثة أسابيع بتعادلين وخسارة واحدة.