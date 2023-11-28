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مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 03:44 مساء
مدرب منتخب ليبيا للملاكمة يتحدث لـ«بوابة الوسط» عن مشوار «الفرسان»
منافسات في الملاكمة بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
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بدأ منتخب ليبيا للملاكمة الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. ولمزيد من التوضيح، حرصت «بوابة الوسط» على الالتقاء بالتونسي جيلاني سيف النصر، المدرب العام للمنتخب الوطني، الذي قال: «بدأنا الاستعداد منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، والحمد لله العمل يسير في ظروف حسنة بفضل التشجيع من كل المسؤولين عن الرياضة».

وأضاف جيلاني: «المسؤولون عن الرياضة في ليبيا وفروا كل الإمكانات اللازمة للنجاح، والبداية كانت بمعسكرات داخلية، والأسماء التي جري استدعاؤها للمنتخب ضمت أبرز الملاكمين من المنطقة الشرقية: سعد الفلاح وإبراهيم الساحلي وسراج الجهاني وسراج خالد، ومن المنطقة الوسطى: أحمد الكوم وأسامة مرعي ويزن الحويج».

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وأكمل: «من المنطقة الشرقية: عبدالرحيم الجمي وأسامة بركوس وعاصم دوكو ومحمد بالراشد وعبدالمؤمن عيسى ومؤيد عكاشة وسراج خالد ومحمد عبدالمولي».

رفع مستوى اللياقة البدنية أول الاهتمامات
وأوضح جيلاني سيف النصر خلال حديثه مع «بوابة الوسط»: «اهتمامنا في البداية يعتمد على التكنيك ورفع مستوى اللياقة البدنية، وضمن برنامجنا سيجري تنظيم بطولتين نصف احتراف  الخميس المقبل في مدينتي طرابلس وبنغازي، بمشاركة أبرز الملاكمين، للاحتكاك وكسب الخبرة. بينما يشمل برنامج المنتخب في ديسمبر المقبل معسكرا خارجيا على مدى 20 يوما، استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا للملاكمة التي ستستضيفها دولة جنوب أفريقيا في يناير 2024».

وأردف جيلاني: «جنوب أفريقيا خصصت جوائز قيمة للبطولة، فالمتوج بالميدالية الذهبية سيحصل على 30 ألف دولار، والميدالية الفضية 20 ألف دولار، والميدالية البرونزية 10 آلاف دولار».

فرص متعددة مؤهلة لأولمبياد باريس
واختتم مدرب المنتخب الليبي للملاكمة حديثه مع «بوابة الوسط»: «تعقب المشاركة في جنوب أفريقيا التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي ستجرى في فبراير المقبل وتستضيفها مدينة نابولي الإيطالية، بعدها سيتواصل الاستعداد للمشاركة في بطولة القفاز الذهبي التي تستضيفها المغرب في أبريل 2024، وتعد آخر التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس التي تستضيفها تايلاند في مايو المقبل».

رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق خلال اجتماع سابق مع أسرة الملاكمة. (فيسبوك)
رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق خلال اجتماع سابق مع أسرة الملاكمة. (فيسبوك)
المدرب التونسي جيلاني سيف النصر. (فيسبوك)
المدرب التونسي جيلاني سيف النصر. (فيسبوك)
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