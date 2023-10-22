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شباب مصر أبطال الملاكمة العربية بـ12 ميدالية متنوعة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 22 أكتوبر 2023, 11:34 صباحا
شباب مصر أبطال الملاكمة العربية بـ12 ميدالية متنوعة (صور)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
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أُسدل الستار أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة على بطولة العرب السادسة للملاكمة للشباب، وحصدت مصر سبع ميداليات ذهبية، تلتها تونس والجزائر والمغرب بميداليتين ذهبيتين لكل منها، وجاءت النتائج النهائية لمختلف الأوزان على النحو التالي:

نهائي وزن 48 كغم
توج بالميدالية الذهبية التونسي فتحي أبوصاع، ونال الفضية عثمان شدغور من المغرب.

نهائي وزن 51 كغم
توج بالذهبية المصري يوسف سيد، ونال الفضية اليمني محمد غازي.

نهائي وزن 54 كغم
توج بالميدالية الذهبية المغربي أسامة المرناوي، ونال الفضية الجزائري عكروف براهيمي.

نهائي وزن 57 كغم
توج بالميدالية الذهبية المغربي عثمان فرحات، ونال الفضية الجزائري فضل رحمانى.

نهائي وزن 60 كغم
توج بالميدالية الذهبية المصري أحمد عبدالحفيظ، ونال الفضية المغربي صلاح الدين حماموش.

نهائي وزن 63.5 كغم
توج بالميدالية الذهبية التونسي نبيل العجنقي، ونال الفضية المصري عبدالرحمن محمود.

نهائي وزن 67 كغم
توج بالميدالية الذهبية المصري خالد ناصر، ونال الفضية المغربي محمد أمين.

نهائي وزن 71 كغم
توج بالميدالية الذهبية المصري عبدالفتاح طارق، ونال الفضية الليبي خالد احميدة.

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نهائي وزن 75 كغم
توج بالميدالية الذهبية المصري محمد حسام، ونال الفضية المغربي يوسف الطاوسي.

نهائي وزن 80  كغم
توج بالميدالية الذهبية المصري فارس عبدالمتولي، ونال الفضية الجزائري إلياس رابح.

نهائي وزن 86 كغم
توج بالميدالية الذهبية الجزائري أمير أبولمرقة، ونال الفضية المصري محمد عبدالهادي.

نهائي وزن 92 كغم
توج بالميدالية الذهبية المصري محمود محمد، ونال الفضية الجزائري محمد أسامة.

نهائي وزن + 92 كغم
توج بالميدالية الذهبية الجزائري عبدالرحيم، ونال الفضية المصري محمد حسين.

الترتيب العام للبطولة
مصر توجت بكأس البطولة برصيد 7 ذهبية و3 فضية و1 برونزية، وثانيا الجزائر 2 ذهبية و4 فضية و6 برونز، وثالثا المغرب 2 ذهبية و4 فضة و6 برونز، ورابعا تونس 2 ذهبية، وخامسا ليبيا 1 فضة و4 برونزية.

ميداليات منتخب مصر الفريق البطل
حقق الميداليات الذهبية لمنتخب مصر يوسف سيد عبدالحليم في وزن 51 كغم، وأحمد محمد عبدالحفيظ في وزن 60 كغم، وخالد ناصر حمدي في وزن 67 كغم، وعبدالفتاح طارق في وزن 71 كغم، ومحمد حسام علي في وزن 75 كغم، وفارس عادل في وزن 80 كغم، ومحمود محمد في وزن 92 كغم.

وتوج بالميداليات الفضية عبدالرحمن محمود في وزن 63.5 كغم، ومحمد عبدالهادي في وزن 86 كغم، ومحمد حسين فرج في وزن +92 كغم.

حفل التتويج بحضور عضو الاتحاد الدولي
وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور عضو الاتحاد الدولي للملاكمة، ورئيس الاتحاد العربي للملاكمة الدكتور يوسف الكاظم، ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة ونائب رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وأمين صندوق الأولمبية المصرية الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم، ونائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة والمدير التنفيذي العميد أحمد فاروق، ومساعد مدير البطولة وحيد مدني، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، جرى فيه تتويج الملاكمين المتفوقين في مختلف الأوزان.

تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
تتويج لاعبو مصر أبطالا للملاكمة العربية، 21 أكتوبر 2023. (موقع اليوم السابع)
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