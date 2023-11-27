الأمواج الزرقاء يتعاقد مع مدرب بوسني ومعد تونسي لـ5 مواسم (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي الأمواج الزرقاء، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، مع المدرب البوسني عدنان هجوتتش، والمعد البدني التونسي فارس بن سليمان.

يأتي التعاقد مع هجوتتش وبن سليمان لمدة خمس مواسم، في إطار خطة إعداد لبناء الفريق الأول لكرة القدم، والساعي للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى.

- «المسابقات» تغيِّر ملعب «ديربي» مصراتة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

قدمت إدارة نادي الأمواج الزرقاء المدرب الجديد للفريق الأول في مؤتمر صحفي حضره لفيف من وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الرياضي من مدربين ورياضيين قدامى.

المدرب البوسني صاحب سيرة ذاتية جيدة، ويمثل المدرسة التدريبية الأوروبية العريقة، كما سبق له تدريب الوداد البيضاوي المغربي والهلال السوداني.

المؤتمر الصحفي لنادي الأمواج الزرقاء لتقديم المدرب البوسني هجوتتش والمعد بن سليمان. (إنترنت)

المؤتمر الصحفي لنادي الأمواج الزرقاء لتقديم المدرب البوسني هجوتتش والمعد بن سليمان. (إنترنت)

المؤتمر الصحفي لنادي الأمواج الزرقاء لتقديم المدرب البوسني هجوتتش والمعد بن سليمان. (إنترنت)

المؤتمر الصحفي لنادي الأمواج الزرقاء لتقديم المدرب البوسني هجوتتش والمعد بن سليمان. (إنترنت)