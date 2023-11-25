  • Alwasat News
Atwasat

الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري الطائرة الليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 12:03 مساء
الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري الطائرة الليبي
مباراة سابقة لفريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)
alwasat radio

تفوق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الجزيرة زوارة وديا على فريق أساريا بثلاثة أشواط مقابل لا شىء، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية قاعة الجزيرة للألعاب الرياضية.

- اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

جاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول 25-18، والشوط الثاني 25-19، والشوط الثالث 25-21. وبعد اللقاء، اتفق الفريقان على شوط رابع إضافي، انتهى أيضا لمصلحة الجزيرة 25-19، حسب صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر «فيسبوك».

وتتبارى الأندية الليبية وديا فيما بينها بعد قرار اتحاد الكرة الطائرة تأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث قرر إيقاف انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024 إلى حين الانتهاء من منافسات البطولة الأفريقية للناشئين، التي ستقام في مدينة مصراتة منتصف ديسمبر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام الكاميرون

شاهد.. «في التسعين».. عبدالمنعم عكاشة يتحدث عن هدفه مع المنتخب الوطني أمام ...
البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024

البندقية تبدأ تطبيق ضريبة للحد من السياحة المفرطة.. أبريل 2024
«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال

«ميتشو» يقود بداية ناجحة للمنتخب الوطني بتصفيات المونديال
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي

إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة

في العدد 418: «تجميعة باتيلي».. وانتصار المقاومة في غزة
اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد

اللافي والدبيبة يرقيان آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة إلى رتبة عميد
شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

شاهد.. «في التسعين» يناقش انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة

النيهوم وبوشويشة.. النقد لا يُفسِد الصداقة
باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن الانتخابات

باتيلي يدعو قادة الأطراف الرئيسية إلى اجتماع لتسوية القضايا الخلافية بشأن ...
«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير ...
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
أساريا يفشل في خطف صدارة المجموعة الثانية من «دورينا» بالتعادل مع البشائر
أساريا يفشل في خطف صدارة المجموعة الثانية من «دورينا» بالتعادل مع...
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» الكاميرون في تصفيات كأس العالم
شاهد الأهداف.. «فرسان» ليبيا تقتنص تعادلًا من «أسود» ......
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026
المنتخب الوطني يفوز وديًا على نظيره السوداني استعدادًا ......
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم (صور)
ملعب بنينا يتأهب لاستقبال موقعة فض الشراكة بين ليبيا ......
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر ......
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد ......
المزيد
الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري الطائرة الليبي
الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري ......
شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون العاصمة الرابع.. السبت
شاهد لحظات الانطلاق الأولى.. 3300 مشارك في نصف ماراثون ......
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى ......
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون ......
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة
اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة...
المزيد