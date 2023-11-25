الجزيرة زوارة تتفوق على أساريا وديا استعدادا لانطلاق دوري الطائرة الليبي

تفوق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الجزيرة زوارة وديا على فريق أساريا بثلاثة أشواط مقابل لا شىء، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية قاعة الجزيرة للألعاب الرياضية.
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جاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول 25-18، والشوط الثاني 25-19، والشوط الثالث 25-21. وبعد اللقاء، اتفق الفريقان على شوط رابع إضافي، انتهى أيضا لمصلحة الجزيرة 25-19، حسب صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر «فيسبوك».
وتتبارى الأندية الليبية وديا فيما بينها بعد قرار اتحاد الكرة الطائرة تأجيل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث قرر إيقاف انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024 إلى حين الانتهاء من منافسات البطولة الأفريقية للناشئين، التي ستقام في مدينة مصراتة منتصف ديسمبر المقبل.
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