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وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 24 نوفمبر 2023, 06:58 مساء
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
أبطال وبطلات المغرب عقب وصولهم إلى ليبيا (فسيبوك)
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وصل إلى مطار معيتيقة الدولي عدد من أبرز العدائين المغاربة، استعدادا للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة الذي سينطلق غدا السبت. وتضم بعثة الرياضيين المغاربة كلا من: يونس بنار وإبراهيم خليفة وأميمة سعود وفتيحة أسعيد

بدء العد التنازلي لانطلاق سباق نصف ماراثون العاصمة
وقد بدأ العد التنازلي لانطلاق سباق نصف ماراثون العاصمة فى نسخته الرابعة، الذي سيقام السبت 25 نوفمبر، ويشمل ثماني فئات. وصرح رئيس اللجنة المنظمة للسباق، عادل فرج المشوط: «تكاملت كل الاستعدادات لانطلاق السباق لفئات الناشئين والنساء لمسافة 2.5 كلم، والكبار ليبيين وعربا وأجانب لمسافة 21 كلم، وسيجرى تطبيق تقنيات التوقيت الإلكتروني، ونداء الاستجابة السريعة».

وأوضح المشوط أن نقطة الانطلاق ستكون من أمام قاعة المؤتمرات «ركسوس» في غابة النصر بطرابلس باتجاه الإشارة الضوئية عند نادي الاتحاد، ثم جزيرة دوران باب العزيزية باتجاه جزيرة جامع القدس، والعودة إلى طريق المطار، وصولا إلى المنعطف بعد محطة وقود طريق المطار، ومنه إلى نقطة الوصول أمام قاعة ركسوس.

وأضاف المشوط أن إجمالى المشاركين يزيد على ثلاثة آلاف متسابق في مختلف الفئات: الأولى من 9 إلى 14 عاما لمسافة 2.5 كم، والثانية للنساء لمسافة 2.5 كلم، والثالثة من 21 إلى 30 عاما، والرابعة من 31 إلى 40 عاما، والخامسة من 41 إلى 50 عاما، والسادسة من 51 إلى 60 عاما، والسابعة من 61 إلى 70 عاما، والثامنه فوق 70 عاما.

جوائز سباق نصف الماراثون
وبخصوص الجوائز، بيّن المشوط: «رصدنا جوائز قيمة، من بينها هواتف نقالة وشاشات ذكية ومبالغ مالية، فالمتوج بسباق الفردي العام (كبار) سيحصل على 10 آلاف دينار والثانى على 8 آلاف دينار والثالث على 5 آلاف دينار، وسباق الفرق كبار الأول سيحصل على 6 آلاف دينار والثاني 5 آلاف دينار والثالث 4 آلاف دينار، والمتوجة بسباق النساء ستحصل على 7.5 ألف دينار والثانية 5 آلاف دينار والثالثة 4 آلاف دينار. وقد خصصت جائزة باسم المرحوم فرج المشوط بـ2500 دينار لأكبر متسابق سنا يكمل السباق».

المشوط لـ«بوابة الوسط»: سباق نصف ماراثون بطرابلس مفتوح للجميع

التونسي محمد الأمين بطلًا لسباق نصف ماراثون طرابلس

وأكمل المشوط: «ستمنح أيضا جوائز للمتحصلين على التراتيب العشرة الأولى لكل فئة بإجمالي 80 جائزة، فلأول وثاني وثالث الترتيب شاشات ذكية 43 بوصة بإجمالي 24 شاشة، وأصحاب الترتيب الرابع والخامس والسادس سيحصلون على هواتف نقالة، وأصحاب الترتيب من السابع إلى العاشر سيحصلون على بدلة رياضية، وستمنح أيضا 1000 هدية للمشاركين الواصلين الأوائل».

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