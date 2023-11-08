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المشوط لـ«بوابة الوسط»: سباق نصف ماراثون بطرابلس مفتوح للجميع

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 11:46 صباحا
المشوط لـ«بوابة الوسط»: سباق نصف ماراثون بطرابلس مفتوح للجميع
سباق نصف ماراثون سابق في العاصمة طرابلس. (فيسبوك)
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مع الاستعداد لانطلاق سباق نصف ماراثون العاصمة طرابلس في نسخته الرابعة، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس اللجنة المنظمة للسباق عادل فرج المشوط: «بدأنا التجهيز لانطلاق النسخة الرابعة للسباق والذي سيقام السبت 25 نوفمبر الجاري».

وأضاف المشوط قائلا «نقطة الانطلاق من أمام قاعة المؤتمرات ركسوس مرورا بغابة النصر بطرابلس باتجاه الإشارة الضوئية بنادي الاتحاد، وجزيرة دوران باب العزيزية باتجاه جزيرة جامع القدس، والعودة إلى طريق المطار، وصولا إلى المنعطف بعد محطة وقود طريق المطار، والعودة إلى أمام قاعة ركسوس».
 
فتح باب المشاركة لجميع الشباب من الرجال والنساء
وأكمل المشوط «باب المشاركة مفتوح لجميع الشباب من الرجال والنساء، ولليبيين والعرب والأجانب، على أن يكون التسجيل فرديا وللفرق حسب الرغبة، مع اعتماد الفرق يتطلب تسجيل أربعة متسابقين أو أكثر، وسيكون هناك أيضا سباق للفئة العمرية الصغرى من 9 إلى 14 عاما لمسافة 2.5 كم».

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وأوضح المشوط «أيضا سيكون هناك سباق لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاستكمال إجراءات التسجيل يجب تحميل إثبات الهوية لليبيين بتحميل صورة جواز سفر أو شهادة ميلاد، والعرب والأجانب تحميل صورة جواز السفر، والتسجيل دون أي رسوم».

100 جائزة للفائزين بالفئات السنية وكؤوس للفرق
وبخصوص الجوائز، قال المشوط في حديثه إلى «بوابة الوسط»: «ستمنح 100 جائزة قيمة للفائزين بالفئات السنية، وكؤوس وجوائز مالية للفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى، وستمنح 1000 هدية للمشاركين الواصلين الأوائل، وسيجرى اعتماد تطبيق تقنيات التوقيت الإلكتروني ونداء الاستجابة السريعة QR-Code، وبمجرد التسجيل تصل رسالة المسجل على رقمه عبر واتساب».

واختتم المشوط حديثه بتحية رعاة سباق نصف ماراثون العاصمة، وهم المجلس البلدي أبوسليم، وشركة تطوير المساهمة، وجهاز دعم الاستقرار، ونادي أبوسليم الرياضي، وأيضا وزارة الداخلية، ومشفى المواصفات، وكلية التربية بطرابلس، وفوج الكشافة أبوسليم ومنظمة حقوق الشباب.

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