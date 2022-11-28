بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون طرابلس 21 كلم عن التراتيب العشرة الأولى لفئة الكبار، والتي جاءت لتشهد تتويج مروان عبدالله البكاي بكأس السباق والميدالية الذهبية، بالإضافة إلى 5500 دينار بزمن 1.14.34 ساعة وبفارق 5 ثوانٍ، جاء ثانيًا المتسابق الجزائري شمس الدين بن غالي بزمن 1.14.40 ساعة، وثالثًا المتسابق الليبي عبدالسلام نصر الخطاب بزمن 1.14.54 ساعة.

- شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

وجاء رابعًا مالك شعبان حسن بزمن 1.17.08 ساعة، وخامسًا وليد جمعة الجمالي 1.19.21 ساعة، وسادسًا حسن علي نصر بزمن 1.21.02 ساعة، وسابعًا علي الفيتوري البكوش بزمن 1.25.28 ساعة، وثامنًا محمد هيثم أبوجراد بزمن 1.26.05 ساعة، وتاسعًا محمد عبدالباسط طاهر بزمن 1.26.09 ساعة، وعاشرًا معاذ عمر المهذبي بزمن 1.27.05 ساعة.

حديث لبطل السباق مروان البكاي

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال بطل السباق مروان البكاي: «سعيد بتتويجي بطلًا للسباق وأهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي ولكل من وقف معي وساندني، السباق تميز بالتنظيم الجيد وبقوة المنافسة في العشرة كيلومترات الأولى».

وأضاف «كان الرتم عاديًا وارتفع بعدها الإيقاع وفي آخر خمس كيلو مترات كنت ضمن كوكبة المقدمة رفقة المتسابقين الجزائري شمس الدين بن غالي وعبدالسلام الخطاب والحمد لله وفقت في التتويج ببطولة السباق وبفارق خمس ثوان عن المتسابق الجزائري شمس الدين».

واختتم البكاي حديثه قائلًا: «شعوري بالتتويج لا يوصف وأهدي البطولة إلى والدي ووالدتي وإلى مدربي المنجي السباعي وإلى كل من وقف معي وساندني»، يشار إلى أن السباق تميز بالتنظيم المحكم وبمشاركة 1500 متسابق وزعوا إلى ست فئات عمرية وسيقام خلال الأيام المقبلة حفل التتويج للفائزين العشرة الأوائل لكل فئة عمرية.

جانب من ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)