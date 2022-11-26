شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد طرابلس سباق نصف ماراثون العاصمة في نسخته الخامسة، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس اللجنة المنظمة عبدالحميد شبيط، «سباق هذا العام سيقام تحت شعار (تنافس لأجل السلام)، ومسافتة 21 كلم، نقطة الانطلاق من جزيرة معيتيقة بطريق الشط مرورًا بميزان الفروسية وميناء الشعاب وبرج أبوليلي وصولًا لجزيرة قاعة الشعب».

- توزيع صدريات سباق نصف الماراثون الخامس بطرابلس (صور)

وأضاف شبيط قائلًا: «إجمالي عدد المسجلين وصل إلى 2500 مشارك من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا وتركيا والفلبين واليابان، والذين استلموا أرقام الصدرية 1020 متسابقًا وسيتولى إدارة السباق 70 حكمًا ومراقبًا».

وأوضح شبيط: «خصصنا جوائز للفائزين الأوائل لجميع الفئات بطل السباق سيتحصل على مبلغ 5500 دينار وتذكرة سفر إلى تركيا مقدمة من شركة (أويا)، والترتيب الثاني سيتحصل على مبلغ 4500 دينار بالإضافة إلى تذكرة سفر إلى تركيا، والترتيب الثالث سيتحصل على مبلغ 3500 دينار وتذكرة سفر إلى تركيا، وستمنح جوائز أيضًا للمتفوقين من الفئات السنية تذاكر ذهاب وعودة إلى تونس من الأفريقية، وهواتف وأحذية رياضة من أديداس، وكوبونات شراء متنوعة من محلات Flo للأحذية وساعات قيّمة وساعات رياضية».



يشار إلى أن المشاركين سيجري توزيعهم على ست فئات عمرية:

الفئة الأولى.. الأعمار من 15 إلى 25 عامًا.

الفئة الثانية.. من 26 إلى 35 عامًا.

الفئة الثالثه.. من 36 إلى 45 عامًا.

الفئة الرابعة.. من 46 إلى 55 عامًا.

الفئة الخامسة.. من 56 إلى 65 عامًا.

الفئة السادسه + 66 عامًا.

إعلان ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)

إعلان ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)

جانب من ماراثون العاصمة طرابلس. (فيسبوك)