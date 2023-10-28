1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون طرابلس السادس، عبدالحميد شبيط، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن العمل يتواصل يوميا، لإنجاح سباق نصف ماراثون طرابلس السادس، الذي سيقام 4 نوفمبر المقبل.

وقال: «إجمالي الراغبين في المشاركة، والذين جرى تسجيلهم في منظومة السباق وصل إلى 1945مشاركا، وباب التسجيل مفتوحا إلى الجمعة 3 نوفمبر 2023».

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وأوضح شبيط: «إجمالي مسافة السباق 21 كلم، والانطلاق السبت 4 نوفمبر من أمام ميدان الفروسية بباب ستة نحو جزيرة معيتيقة، والعودة عن طريق الشط إلى برج أبوليلة، ثم إلى ميدان الفروسية».

وجرى توزيع المشاركين على الفئات التالية:

1- تحت 20 عاما.

2- من 21 إلى 30 عاما.

3- من 31 إلى 40 عاما.

4- من 41 إلى 50 عاما.

5- من 51 إلى 60 عاما.

6- من 61 إلى 70 عاما.

7- فوق 70 عاما.

وأضاف شبيط: «اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للمتفوقين الأوائل في كل فئة، ويجب تحية كل الجهات التي دعمتنا، ووفرت عوامل النجاح لسباق نصف ماراثون طرابلس، ومن بينها وزارتا الرياضة والداخلية، واللجنة الأولمبية الليبية، والجهات الراعية».

واختتم شبيط حديثه قائلا: «التحية أيضا لبلدية سوق الجمعة وبلدية طرابلس، ورجال شرطة المرور والإسعاف، واللجان المصاحبة للجنة المنظمة، وجروب الدراجات والكشافة وطلبة المدارس».

أبطال سباق نصف ماراثون طرابلس. (إنترنت)

ملصق خاص بسباق نصف ماراثون طرابلس. (إنترنت)