التونسي محمد الأمين بطلًا لسباق نصف ماراثون طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوِّج التونسي محمد الأمين بطلًا لسباق نصف ماراثون طرابلس الذي جرى أمس السبت، في مدينة طرابلس لمسافة 21 كيلومترًا بمشاركة قرابة 1600 متسابق.

بداية سباق نصف الماراثون من ميدان الفروسية

انطلق سباق نصف الماراثون من أمام ميدان الفروسية وصولًا إلى جزيرة معيتيقة ثم الاتجاه شرقًا إلى مجمع ذات العماد والعودة إلى ميدان الفروسية.

وبعد منافسه قوية وبشكل خاص بين متسابقي تونس والجزائر، تمكن التونسي محمد الأمين قويسم من اقتناص المركز الأول لسباق نصف الماراثون بزمن قدره 1:09:27 ساعة، وجاء في المركز الثاني الجزائرى حسين الحلوفي بزمن قدره 1:09:55 ساعة، وفي المركز الثالث رفيق عرواوي بزمن قدره 1:11:17 ساعة.

وفي بقية نتائج سباق نصف الماراثون جاء الجزائري شوقي حكيم في المركز الرابع بزمن 1:12:31 ساعة، وجاء التونسي هيكل السبوع خامسًا بزمن 1:12:33 ساعة، وفي المركز السادس جاء المتسابق الليبي عبدالسلام خطاب بزمن 1:12:39 ساعة، وسابعًا جاء الجزائري فادي شيخون بزمن 1:13:37 ساعة، وحل الجزائري محمد مباركيه ثامنًا بزمن 1:14:33 ساعة، وجاء الجزائري شمس الدين بن غالي تاسعًا بزمن 1:16:29 ساعة، وفي المركز العاشر جاء المتسابق الليبي وليد الجدي بزمن قدره 1:18:30 ساعة.

وصرح رئيس اللجنة المنظمة للسباق عبدالحميد شبيط إلى بوابة «الوسط»، أن سباق نصف الماراثون حقق نجاحات كبيرة وتميز بالمشاركة الفعالة وبالتنظيم المحكم وبقوة المنافسة وبالإثارة والتشويق.

- 1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

- بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

وقال شبيط الفائز إن الأول سيتحصل على مبلغ ستة آلاف دينار والفائز بالمركز الثاني سيحصل على أربعة آلاف دينار، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على ألفي دينار.

وكشف عبدالحميد شبيط أنه سيجري إقامة حفل تكريم خلال الأيام المقبلة لتكريم كل الجهات التي أسهمت فى نجاح السباق، كما سيجري تكريم الفائزين الخمسة الأوائل من كل فئة بجوائز قيمة.

أطفال ليبيين يحملون لافتات الدعم لقطاع غزة (فيسبوك)

أطفال ليبيين يحملون لافتات الدعم لقطاع غزة (فيسبوك)