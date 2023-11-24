اتحاد الجودو يدعو الأندية إلى المشاركة في بطولة شهداء درنة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وجه الاتحاد العام الليبي للجودو، برئاسة المهندس موسى عقيل، الدعوة إلى جميع الأندية للمشاركة فى بطولة شهداء درنة للجودو في فئات البراعم والأشبال والأواسط. وستقام البطولة في قاعة المنتخبات الوطنية للجودو بطرابلس في الرابع والخامس من ديسمبر القادم تحت رعاية وزارة الرياضة.

اجتماع فني لبطولة شهداء درنة

وسيعقد الاجتماع الفني لمدربي الفرق المشاركة الأربعاء المقبل في الخامسة مساء بمقر الاتحاد العام.

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وقد بحث المهندس موسى عقيل، خلال اجتماعه الشهر الجاري مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، إقامة بطولة شهداء درنة، حيث وافق الوزير على دعم البطولة، لإنجاحها وإخراجها بالشكل اللائق.