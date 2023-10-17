طرابلس تستقبل دوري شهداء درنة بمنطقة قرجي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

انطلقت بالعاصمة طرابلس بمنطقة قرجي فعاليات دوري شهداء درنة الذي يحظى بمشاركة كبيرة تصل إلى 16 فريقا، حيث تشهد منافسات دوري الشهداء حضورا من عدة فرق بالعاصمة.

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ويهدف الدوري للفت الأنظار إلى شهداء درنة وحجم الفاجعة التي حلت بالمدينة، بعد عاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد.

أيضا تهدف الدورة إلى تأكيد تضامن الوسط الرياضي المستمر. وتتواصل مباريات الدوري يوميا فيما شهدت أجواء الافتتاح إقامة مباراة استعراضية بين قدامى الاتحاد وقدامى قرجي.

ملصق خاص بفعاليات دوري شهداء درنة في طرابلس. (فيسبوك)