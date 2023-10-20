جعيدة: دوري شهداء درنة تجسيد للمحبة بين الليبيين

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد فتحى جعيدة رئيس اللجنة المنظمة لدوري شهداء درنة لكرة القدم بمنطقة قرجى بالعاصمة طرابلس، أن الدوري يهدف إلى تأكيد روح المحبة والتضامن بين كل الليبيين بعد كارثة إعصار دانيال التي ضربت مدينة درنة وخلفت الآلاف من الشهداء والمفقودين والمصابين.

ثقة في نجاح دوري شهداء درنة

قال فتحي جعيدة إن إقامة دوري شهداء درنة له أبعاد نفسية واجتماعية ورسالة محبة لأبناء مدينة درنة، معربًا عن ثقته الكبيرة في نجاح تلك المبادرة.

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وأَضاف جعيدة في تصريح لبوابة «الوسط» إن الفرق الرياضية المشاركة في دوري شهداء درنة وصل إلى 16 فريقًا، وإن عدد الرياضيين وصل 176 رياضيًا أعمارهم تتراوح من 35 إلى 40 عامًا عدا حراس المرمى الذين لا يشترط حد معين لأعمارهم، مؤكدًا أن الرياضة الليبية دائمًا تجسد قيم الأخوة خليها وتكون في الموعد فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية وهي بعيدة عن الخلافات السياسية.